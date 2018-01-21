Катар обвинили в подкупе ФИФА ради ЧМ-2022

Катарский телеканал Al Jazeera обещал выплатить Международной федерации футбола (ФИФА) $100 млн в случае победы страны в выборах хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом в своей книге написала бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес.

По ее словам, руководство ФИФА опасалось, что победа Катара приведет к дефициту бюджета организации. Тогда телеканал согласился выплатить федерации 100 млн, что увеличит шансы страны в голосовании.

Мерсиадес утверждает, что сумму сделки лично оговаривал экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. Более того, якобы он и экс-глава УЕФА Мишель Платини изначально знали, что в голосовании победит именно Катар, передает агентство «Р-Спорт».

После коррупционного скандала, в результате которого Блаттер и Платини лишились своих должностей, ФИФА решила начать расследование по поводу выбора стран — хозяев чемпионата мира 2018 и 2022 года. Доказательств нарушений найдено не было.

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