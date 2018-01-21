Прямой эфир

Катар обвинили в подкупе ФИФА ради ЧМ-2022

0
Фото: REUTERS/Naseem Zeitoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Катарский телеканал Al Jazeera обещал выплатить Международной федерации футбола (ФИФА) $100 млн в случае победы страны в выборах хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом в своей книге написала бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес.

По ее словам, руководство ФИФА опасалось, что победа Катара приведет к дефициту бюджета организации. Тогда телеканал согласился выплатить федерации 100 млн, что увеличит шансы страны в голосовании.

Мерсиадес утверждает, что сумму сделки лично оговаривал экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. Более того, якобы он и экс-глава УЕФА Мишель Платини изначально знали, что в голосовании победит именно Катар, передает агентство «Р-Спорт».

После коррупционного скандала, в результате которого Блаттер и Платини лишились своих должностей, ФИФА решила начать расследование по поводу выбора стран — хозяев чемпионата мира 2018 и 2022 года. Доказательств нарушений найдено не было.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: Николя Саркози попадет под следствие из-за ЧМ-2022
Шесть арабских стран просят ФИФА перенести ЧМ-2022 из Катара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017