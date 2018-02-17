Расследующим дело договорных матчей сотрудникам УЕФА поступили угрозы

Сотрудникам УЕФА, которые занимаются расследованием дела о причастности албанского клуба «Скендербеу» к договорным матчам, поступили угрозы смертью от неизвестных лиц. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заявлении УЕФА сообщается, что дисциплинарные инспекторы, которые работали над делом о договорных матчах, утром 16 февраля получили сообщения с угрозой смерти. Полиция об инциденте уже проинформирована, основная версия — анонимные угрозы призваны помешать работе сотрудников, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что союз не позволит угрожать своим сотрудникам и он лично окажет стопроцентную поддержку по данному вопросу.

Также в заявлении уточняется, что УЕФА рассмотрит более длительную дисквалификацию «Скендербеу», так как дополнительная информация, полученная с помощью системы по выявлению мошенничества при игре на тотализаторе (BFDS), указывает на связь клуба с договорными матчами.