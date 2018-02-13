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ЦСКА грозят санкции УЕФА за использование пиротехники во время матча

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить санкции в отношении московского ЦСКА за использование пиротехники во время матча с сербским клубом «Црвена Звезда» в Белграде.

Болельщики красно-синих зажгли несколько файеров в начале второго тайма. Также они применяли хлопушки и дымовые шашки, что привело к задымлению на стадионе «Райко Митич». Позднее пиротехнику использовали фанаты соперника.

При этом матч решено было не останавливать, передает ТАСС.

Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков во время матчей несут клубы.

Как сообщал портал iz.ru, матч плей-офф Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 0:0.

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