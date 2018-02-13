В Белграде перед матчем ЦСКА скончался болельщик из РФ
В столице Сербии за несколько часов до начала матча плей-офф Лиги Европы «Црвена Звезда»–ЦСКА скончался болельщик из России.
По предварительным данным, 35-летний поклонник красно-синих умер из-за остановки сердца.
Посольство РФ в Сербии пообещало оказать всю необходимую помощь в связи со случившимся.
«Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», — цитирует пресс-службу дипмиссии ТАСС.
Болельщики ЦСКА уже начали сбор средств на похороны фаната.
Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.
«Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА на стадионе «Райко Митич» 13 февраля. Матч начнется в 18:00 (20:00 мск).