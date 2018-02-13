Прямой эфир

В Белграде перед матчем ЦСКА скончался болельщик из РФ

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Сербии за несколько часов до начала матча плей-офф Лиги Европы «Црвена Звезда»–ЦСКА скончался болельщик из России.

По предварительным данным, 35-летний поклонник красно-синих умер из-за остановки сердца.

Посольство РФ в Сербии пообещало оказать всю необходимую помощь в связи со случившимся.

«Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», — цитирует пресс-службу дипмиссии ТАСС.

Болельщики ЦСКА уже начали сбор средств на похороны фаната.

Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.

«Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА на стадионе «Райко Митич» 13 февраля. Матч начнется в 18:00 (20:00 мск). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Спартак» объявил о переходе Попова в «Рубин»
ФИФА утвердила список баз команд — участниц ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017