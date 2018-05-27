Голкипер «Ливерпуля» взял на себя вину за поражение в финале ЛЧ
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус взял вину за поражение от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов на себя.
«Мои ошибки стоили команде победы. Я хочу извиниться перед всеми. Мне очень жаль», — приводит слова Кариуса RT.
Матч завершился со счетом 3:1. У победителей дубль на свой счет записал Гарет Бэйл. 28-летний валиец забил ударом через себя спустя две минуты после выхода на замену.
Второй мяч залетел в ворота после ошибки Кариуса. Еще один гол на свой счет записал француз Карим Бензема, перехватив мяч у немецкого голкипера.
Единственный мяч «Ливерпуля» забил сенегалец Садио Мане. После матча 24-летний Кариус в слезах подошел к трибунам, чтобы попросить прощения у болельщиков.
Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире. Египтянин Мохаммед Салах получил серьезную травму.
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