Тренер «Ливерпуля» рассказал о характере травмы лидера Египта Салаха
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах получил очень серьезную травму.
«Он находится в больнице, где проходит рентген. У него либо повреждена ключица, либо плечо. Это не выглядит хорошо», — сказал Клопп официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что Салах может пропустить чемпионат мира, где Египет сыграет в группе с командой России. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
25-летний египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.
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