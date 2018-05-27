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Тренер «Ливерпуля» рассказал о характере травмы лидера Египта Салаха

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Фото: REUTERS/UEFA/Pool
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах получил очень серьезную травму.

«Он находится в больнице, где проходит рентген. У него либо повреждена ключица, либо плечо. Это не выглядит хорошо», — сказал Клопп официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Салах может пропустить чемпионат мира, где Египет сыграет в группе с командой России. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

25-летний египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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