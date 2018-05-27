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«Фулхэм» вернулся в английскую премьер-лигу спустя четыре года

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Лондонский «Фулхэм» обыграл «Астон Виллу» в финале плей-офф за выход в английскую премьер-лигу (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный мяч забил Томас Кейрни.

«Фулхэм» вылетел из премьер-лиги по итогам сезона 2013/14, а затем три сезона выступал во втором дивизионе.

Ранее сообщалось, что нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах может пропустить на чемпионате мира.

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