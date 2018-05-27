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Лидер сборной Египта Салах может пропустить чемпионат мира

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах может не сыграть на чемпионате мира по футболу.

«Салах пропустит ЧМ-2018, диагноз — вывихнутое плечо», — сообщил журналист Адриано Дель Монте в Twitter, ссылаясь на данные «Би-би-си».

Как передает «Газета.ру», 25-летний египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов.

«Реал» в этом матче обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

Салах — лидер сборной Египта, которая на чемпионате мира сыграет в группе с командой России. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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