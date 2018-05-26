Скончался призер чемпионата мира по футболу Пьянтони
Умер бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1958 года в составе сборной Франции Роже Пьянтони.
Как передает «Газета.ру», он скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти Пьянтони пока неизвестна.
Пьянтони выступал на позиции форварда за «Нанси», «Реймс» и «Ниццу». Трижды выиграл чемпионат Франции и один раз кубок страны.
Также он дважды становился лучшим бомбардиром национального первенства.
21-летний южноафриканский футболист Луанда Нцхангасе, выступающий за «Марицбург Юнайтед», ранее скончался после удара молнии.
Федерация футбола Франции (FFF) ранее опубликовала заявку национальной сборной на чемпионат мира в России.
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