В Киеве задержали 18 человек за попытку драки с фанатами «Ливерпуля»

Полиция Киева предотвратила драку с болельщиками «Ливерпуля» и задержала 18 человек после финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева, украинские фанаты пытались спровоцировать драку возле стадиона.

25 мая группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих в одном из киевских ресторанов болельщиков «Ливерпуля». В ходе потасовки использовались осколки стекла, столы и стулья. Английские болельщики получили раны шеи и головы.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что избиение фанатов не останется безнаказанным. Случившееся он назвал провокацией и подчеркнул, что несколько задержанных правоохранительными органами предстанут перед судом.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире. Египтянин Мохаммед Салах получил серьезную травму.

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