Прямой эфир

В Киеве задержали 18 человек за попытку драки с фанатами «Ливерпуля»

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Киева предотвратила драку с болельщиками «Ливерпуля» и задержала 18 человек после финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева, украинские фанаты пытались спровоцировать драку возле стадиона.

25 мая группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих в одном из киевских ресторанов болельщиков «Ливерпуля». В ходе потасовки использовались осколки стекла, столы и стулья. Английские болельщики получили раны шеи и головы.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что избиение фанатов не останется безнаказанным. Случившееся он назвал провокацией и подчеркнул, что несколько задержанных правоохранительными органами предстанут перед судом.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире. Египтянин Мохаммед Салах получил серьезную травму.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Фулхэм» вернулся в английскую премьер-лигу спустя четыре года
Лидер сборной Египта Салах может пропустить чемпионат мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017