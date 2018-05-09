Прямой эфир

«Реал» готов расстаться с пятью игроками ради Неймара

0
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с бразильским форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром, пишет Don Balon.

По информации издания, Перес согласился отдать за Неймара около €260 млн, что на 20-25% дороже, чем футболист обошелся ПСЖ.

Основную часть средств «Реал» собирается выручить за счет продажи Карима Бензема и Гарета Бэйла. Кроме того, мадридцы хотят выставить на трансфер защитника Хесуса Вальехо, а также полузащитников Даниеля Себальоса и Матео Ковачича.

О том, что Неймар хочет покинуть ПСЖ стало известно еще в марте. Бразилец был недоволен уровнем чемпионата Франции и отношением к нему парижских болельщиков.

В текущем сезоне Неймар за ПСЖ провел 30 матчей, в которых отличился 29 забитыми голами и тремя голевыми передачами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аршавин задумался о завершении карьеры футболиста
«Локомотив» хочет снять фильм о победе в премьер-лиге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017