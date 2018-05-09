«Реал» готов расстаться с пятью игроками ради Неймара

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с бразильским форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром, пишет Don Balon.

По информации издания, Перес согласился отдать за Неймара около €260 млн, что на 20-25% дороже, чем футболист обошелся ПСЖ.

Основную часть средств «Реал» собирается выручить за счет продажи Карима Бензема и Гарета Бэйла. Кроме того, мадридцы хотят выставить на трансфер защитника Хесуса Вальехо, а также полузащитников Даниеля Себальоса и Матео Ковачича.

О том, что Неймар хочет покинуть ПСЖ стало известно еще в марте. Бразилец был недоволен уровнем чемпионата Франции и отношением к нему парижских болельщиков.

В текущем сезоне Неймар за ПСЖ провел 30 матчей, в которых отличился 29 забитыми голами и тремя голевыми передачами.