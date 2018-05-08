Прямой эфир

«Локомотив» хочет снять фильм о победе в премьер-лиге

0
Фото: РИА Новости/Елена Руско
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский «Локомотив» намерен смонтировать документальный фильм о победе в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18. Об этом рассказал глава клуба Илья Геркус.

«Локо» прибыл в пункт назначения
Железнодорожники стали трехкратными чемпионами России

«Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке», — приводит его слова ТАСС

Геркус также рассказал, сперва не мог осознать победу своей команды, но сейчас «справляется потихоньку» с новым титулом. 

5 мая «Локомотив» досрочно стал чемпионом России в матче 29-го тура чемпионата. Москвичи обыграли петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Эта победа в национальном первенстве стала третьей в истории для московского клуба. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах, указывает RT
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионство «Локомотива» назвали заслугой Семина
«Локомотив» продлил контракт со своим главным тренером

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017