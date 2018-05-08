«Локомотив» хочет снять фильм о победе в премьер-лиге

Московский «Локомотив» намерен смонтировать документальный фильм о победе в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2017/18. Об этом рассказал глава клуба Илья Геркус.

«Что-нибудь подобное сделаем, выпустим продукт. Мы много снимали на базе, на стадионе во время матчей, за кулисами. Будет что-то вроде документального фильма с драматургией, когда тяжело приближались к финишной ленточке», — приводит его слова ТАСС.

Геркус также рассказал, сперва не мог осознать победу своей команды, но сейчас «справляется потихоньку» с новым титулом.

5 мая «Локомотив» досрочно стал чемпионом России в матче 29-го тура чемпионата. Москвичи обыграли петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Эта победа в национальном первенстве стала третьей в истории для московского клуба. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2002 и 2004 годах, указывает RT.

