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«Локо» прибыл в пункт назначения

Железнодорожники стали трехкратными чемпионами России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Столичный «Локомотив» за тур до окончания сезона стал чемпионом России. «Железнодорожники» на своем стадионе переиграли петербургский «Зенит» (1:0) и досрочно завоевали золотые медали РФПЛ. Красно-зеленые выиграли национальное первенство впервые за 14 лет.

— Это фантастический успех, к которому «Локомотив» пришел благодаря колоссальному труду всех без исключения футболистов, тренеров, руководителей и работников клуба, — заявил «Известиям» президент РЖД Олег Белозеров. — Я горжусь этой командой, тем, что она представляет всех «железнодорожников». Особенно приятно было обеспечить чемпионство на родном стадионе, в матче с таким сильным соперником, как «Зенит», вырвав в тяжелейшей игре победу в конце. «Локомотив» вообще в этом сезоне много матчей выиграл именно так — на характере, на желании бороться до конца. Такой командой можно только восхищаться. 

Игра получилась непростой для обеих команд. Долгое время «Локомотив» и «Зенит» не могли забить и, казалось, что матч закончится ничьей, которая отложила бы вопрос о чемпионстве до последнего тура. 

Чемпионство «Локомотива» назвали заслугой Семина

— Мы понимали, что решающий шаг сделать будет очень сложно, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Нам противостояла очень сильная команда, которая также была заряжена на результат, ведь «Зенит» боролся за Лигу чемпионов. Приятно, что смогли оформить чемпионство именно в этой игре и именно на своем стадионе при тысячах своих болельщиков. 

Игра сложилась крайне драматично для будущих чемпионов. Например, в первой части матча повреждение получил один из лидеров «Локо» хорватский защитник Ведран Чорлука. Из-за этого в перерыве его пришлось заменить на Неманью Пейчиновича. Серб не подвёл и достойно отыграл отведенное ему время. 

— Мне было не так сложно войти в игру, — заявил «Известиям» после встречи сам Неманью Пейчинович. — Понятно, что было серьезное психологическое давление, но ему подверглись все игроки обеих команд. А физически я был полностью готов к выходу на поле. И самое главное, что в итоге мы стали чемпионами. 

Решающий гол в ворота «Зенита» забил форвард Эдер. Португалец вышел на замену на 78-й минуте матча и уже спустя 10 минут забил «золотой мяч». Стоит отметить, что два года назад своим голом в финале Эдер принес победу сборной Португалии на чемпионате Европы-2016. Теперь нападающий озолотил и «Локомотив». После игры Эдер забрал себе на память мяч, который отправил в сетку ворот «Зенита». 

— Эдер снова показал, что рожден для больших дел, — добавил Пейчинович. — Он большой молодец и внес важный вклад в наше чемпионство. После игры он забрал себе мяч, которым забил решающий гол, а мы всей командой оставили на нем свои автографы. 

Накануне матча с «Зенитом» «железнодорожники» продлили контракт с наставником команды Юрием Семиным. По информации «Известий», этот шаг был инициирован высшим руководством главного акционера «Локомотива». 

— Юрий Павлович проделал блестящую работу за два года после возвращения в «Локомотив», — отметил Олег Белозеров. — Он доказал, что по-прежнему является специалистом высочайшего уровня в своем деле. И в прошедшем сезоне не просто выполнил все поставленные перед ним задачи, а перевыполнил их. Поэтому будем работать дальше. Уверен, Семин еще не сказал последнего слова в футболе.

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«Локомотив» выиграл свой третий чемпионат России. Всего же в российской истории у «железнодорожников» в активе 12 различных трофеев. При это без Семина красно-зеленые лишь однажды выигрывали Кубок страны в сезоне-2014/15. После финального свистка 70-летний специалист не смог сдержать слез. А в это время болельщики на трибунах раз за разом скандировали уже легендарную кричалку красно-зеленых: «Самый лучший коллектив, это наш «Локомотив!»

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