Игорь Денисов: «Чемпионство «Локомотива» — это моя футбольная правда»

Для капитана «Локомотива» Игоря Денисова чемпионство «железнодорожников» стало четвертым в карьере. Предыдущие три золотые медали он завоевал в родном «Зените» — в сезонах 2007, 2010 и 2011/12 годов. Между нынешним и предыдущим триумфом 34-летний футболист прошел через шесть лет серьезных испытаний.

Осенью 2012 года он оказался в центре конфликта с тогдашним руководством «Зенита», когда выразил протест из-за завышенных зарплат звездных новичков команды Халка и Акселя Витцеля, пришедших в петербургский клуб за трансферную сумму порядка €100 млн. Денисов считал, что это несправедливо обделяло костяк из российских футболистов, воспитанников сине-бело-голубых, принесших золото в двух предыдущих сезонах. В результате автор победного гола «Зенита» в финале Кубка УЕФА-2008 был выведен из состава, через несколько туров возвращен в него, но по окончании сезона покинул родную команду.

Летом 2013 года Денисов перешел в «Анжи», где опять оказался в центре конфликта с зарубежными лидерами команды во главе с Самюэлем Это’О. Вскоре россиянин покинул и махачкалинский клуб, который распродал всех лидеров в связи с решением своего тогдашнего владельца Сулеймана Керимова сократить бюджет и отказаться от звезд. Через год дагестанская команда вылетела в ФНЛ. Денисов к этому моменту уже играл за московское «Динамо», которому помог впервые в нынешнем веке выйти в плей-офф еврокубков, но весной 2014 года в разгар гонки за медали РФПЛ из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым был выведен из состава бело-голубых.

Год спустя «Динамо» вылетело из премьер-лиги, а Игорь перешел в «Локомотив», с которым одержал победу в Кубке России – 2017 и чемпионате России-2018 — столько же титулов завоевал «Зенит» за шесть лет после ухода своего воспитанника. Нынешний триумф «железнодорожники» оформили именно в игре с петербуржцами (1:0), лишив их шансов на попадание в Лигу чемпионов.

В разговоре с «Известиями» давший единицы интервью за свою карьеру, самый закрытый игрок РФПЛ Игорь Денисов поделился эмоциями от чемпионства, оценил принципиальность противостояния с «Зенитом» и рассказал, насколько неожиданным для него является золото «Локомотива».

— Для вас принципиально, что обеспечили чемпионство в матче против родного клуба?

— Особой принципиальности не было. Мы хотели стать чемпионами на домашнем стадионе. И мы это сделали. Просто так совпало, что сегодня попался «Зенит» и именно победа над ним принесла золото. Вы знаете, когда я играл за «Динамо», был матч заключительного тура с «Зенитом», по итогам которого мы вылетели в первую лигу. Сегодня я стал чемпионом… «Локомотив» стал чемпионом — я ему немножко помог. Вот так бывает, что всего за два года можно проделать такой путь в футболе.

🏆📽 Чемпионство «Локомотива». Что осталось за кадром. Часть 1. Слезы Денисова. Очень сильное видео #ЛокомотивЗенит pic.twitter.com/PGbuVuNNyH — Известия Спорт (@izvestia_sport) May 5, 2018

— Расплата за тот вылет с «Динамо»?

— Это не расплата — это просто жизнь.

— Вы сказали, что хотели стать чемпионами в Черкизово. Но ведь не из-за этого проиграли в прошлом туре на выезде «Краснодару» (0:2)?

— Нет, конечно, никакого расчета тут не было. Просто стечение обстоятельств. Если есть шанс, позволяющий выиграть золото дома, мы стараемся им воспользоваться.

— Из ваших четырех чемпионств нынешнее самое выстраданное? Или последний тур в 2007 году в Раменском с «Зенитом» был драматичней?

— Вы знаете, все чемпионаты тяжелые и великолепные. Но в этом чемпионстве с «Локомотивом» моя правда футбольная. Думаю, люди поймут это.

— Прошлым летом, когда начинался сезон, верили в возможность этого золота?

— Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые.

🏆 Этого момента болельщики «Локомотива» ждали 14 лет! Великая страница в истории клуба #Локомотив https://t.co/vNUbT1yy9a pic.twitter.com/JWOzZC0omG — Известия Спорт (@izvestia_sport) May 5, 2018

— Вы уже задумывались над тем, станет ли «Локомотив» последней командой в вашей карьере?

— Другой вопрос можно?

— После всех своих приключений в последний сезон в «Зените», в «Анжи» и «Динамо» верили, что способны на такой рывок в карьере?

— Я всегда верю в себя, работаю с максимальным рвением на тренировках и играх. Всегда любил футбол, люблю его по-прежнему и буду любить до конца жизни. Поэтому всегда верил в успех, даже в сложные для себя времена. Но футбол — командный вид спорта. В нем трофеи и победы не завоевываются в одиночку. И без «Локомотива», без партнеров по команде, тренерского штаба и руководства ничего бы у меня не получилось. Поэтому безумно благодарен Юрию Павловичу Семину и Илье Леонидовичу Геркусу за то, что пригласили меня в «Локо», поддерживали всё это время и вернули на эту вершину. Никогда им этого не забуду, как и всем футболистам команды и персоналу клуба. Это наша общая победа.

— Капитанская повязка вас дополнительно стимулировала?

— Для меня было большой честью такое доверие. Благодарен команде и главному тренеру за это. Надеюсь, оправдал его. Вообще, я с первых дней в «Локомотиве» почувствовал настоящую семейную атмосферу в коллективе, которая дала мне глоток свежего воздуха и эмоций. Клуб сохранил меня в футболе. И я с самого начала пообещал ему и его болельщикам, что оправдаю это доверие. Счастлив, что сегодня это удалось сделать и мы подарили нашим поклонникам эти моменты радости. Благодарен им за поддержку в эти трудные два сезона. Сделаю всё для того, чтобы снова их порадовать в будущем.

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