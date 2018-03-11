Неймар отказывается играть за ПСЖ

Бразильский форвард Неймар отказывается играть за «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет испанское издание ABC со ссылкой на источники в окружении футболиста.

По данным издания, Неймар поручил своему отцу, который также является его агентом, начать переговоры о трансфере в «Реал» или «Барселону». Отмечается, что бразилец недоволен уровнем чемпионата Франции и отношением к нему парижских болельщиков. Кроме того, у него возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани.

Сообщается, что до конца сезона Неймар не выйдет на поле из-за травмы, полученной в матче против «Марселя». Отмечается, что бразилец надеется восстановиться к чемпионату мира, после которого он не хотел бы возвращаться в ПСЖ. В настоящее время футболист находится в Бразилии, где проходит курс лечения.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Неймар принял решение об уходе из парижского клуба после того, как он вылетел из Лиги чемпионов. Тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не исключает, что стоимость бразильца при переходе может составить €400 млн. 26-летний Неймар официально перестал играть за «Барселону» 3 августа 2017 года.

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