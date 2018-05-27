Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть на ЧМ-2018

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, скорее всего, сможет сыграть на чемпионате мира по футболу.

Как говорится в сообщении пресс-службы Футбольной ассоциации Египта, «проведен рентген, который показал растяжение связок плечевого сустава.

«Доктор сборной Махмуд Абул-Эла выражает оптимизм по поводу диагноза и участия Салаха в чемпионате мира по футболу», — передает пресс-служба со ссылкой на врача национальной команды.

Ранее сообщалось, что Салах может пропустить чемпионат мира, где Египет сыграет в группе с командой России. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

25-летний египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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