ПСЖ предложили Роналду контракт на €45 млн в год

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду контракт на €45 млн в год. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в действующем контракте Роналду значится сумма отступных в размере €1 млрд. Руководство чемпионов Франции готово заплатить не более €150 млн.

В ПСЖ также рассчитывают заполучить в атаку команды трио, в которое будут входить Неймар, Мбаппе и Роналду, пишет RT.

Ранее Роналду допустил уход из «Реала» после победы в Лиге чемпионов.