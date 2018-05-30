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ПСЖ предложили Роналду контракт на €45 млн в год

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду контракт на €45 млн в год. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в действующем контракте Роналду значится сумма отступных в размере €1 млрд. Руководство чемпионов Франции готово заплатить не более €150 млн.  

В ПСЖ также рассчитывают заполучить в атаку команды трио, в которое будут входить Неймар, Мбаппе и Роналду, пишет RT.

Ранее Роналду допустил уход из «Реала» после победы в Лиге чемпионов.

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