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УЕФА накажет ПСЖ за несоблюдение финансового фэйр-плей

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) за нарушение финансового фейр-плей. Решение о наложении санкций было принято на заседании исполкома организации в Киеве.

Как пишет портал RMC, парижскому клубу грозит штраф, а также ограничение в приобретении новых игроков. Кроме того, ассоциация может обязать руководство ПСЖ расторгнуть контракты с некоторыми футболистами.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» рассчитывает заключить четырехлетний контракт с бывшем голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

Правило финансового фэйр-плей действует с 2011 года. Его основным требованием является безубыточность клубов, то есть релевантные футбольные расходы клуба не должны превышать их релевантные футбольные доходы.

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