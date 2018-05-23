ПСЖ предложил Буффону четырехлетний контракт

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) рассчитывает заключить контракт с бывшем голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

Руководство парижского клуба предложило футболисту соглашение сроком на четыре года. Изначально СМИ сообщали, что контракт будет рассчитан на два года, пишет газета «Спорт-Экспресс».

19 мая Джанлуиджи Буффон провел последний матч в составе туринского «Ювентуса». Легендарный голкипер ушел из клуба на правах свободного агента.

Сам вратарь, комментируя возможность перехода в ПСЖ, отметил, что ему нужна неделя, чтобы обдумать предложение французского клуба.

Буффон начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году. Вместе с клубом вратарь завоевал кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В 2001 году он перешел в туринский «Ювентус» и впоследствии стал одним из лидеров команды. В составе «Старой синьоры» вратарь стал 11-кратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем кубка и пятикратным обладателем Суперкубка страны. Буффон также является чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2012 года.

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