Футболист Смолов рассказал об обиде на тренера сборной РФ

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из «Динамо». У меня был последний год контракта. Я объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. Закончился чемпионат мира, вернулись ребята. Я не попадаю даже в заявку команды. У меня было полное опустошение», — сказал Смолов в эфире программы «Foot’больные люди».

Футболист пояснил, что в то время за московский клуб играли Александр Кокорин и немец Кевин Кураньи, с которыми он не мог конкурировать на равных.

По словам Смолова, он перестал обижаться, когда начал стабильно забивать голы в составе «Краснодара» и вызываться в сборную.

Федор Смолов играл в «Динамо» с 2007 по 2015 год, а Черчесов занимал пост главного тренера команды с 2014 по 2015 год.

С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах пройдет чемпионат мира по футболу. На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Ожидается, что мундиаль посетят не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.