Выбежавший во время финала Лиги чемпионов фанат расстроил Роналду
В концовке финального матча Лиги чемпионов в Киеве между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» на поле выбежал фанат.
Болельщик смог попасть на поле на 93-й минуте, но был схвачен охраной. Однако сумел прервать перспективную атаку «Реала».
Сербский арбитр Милорад Мажич остановил встречу, что вызвало огорчение форварда мадридцев Криштиану Роналду.
К этому моменту «Реал» вел в счете 3:1. Инцидент не сказался на итоговом результате, но Роналду ушел с поля без гола.
Форвард сборной Португалии ранее допустил уход из «Реала». Победа над «Ливерпулем» стала для мадридцев третьей кряду в Лиге чемпионов. Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.
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