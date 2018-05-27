Выбежавший во время финала Лиги чемпионов фанат расстроил Роналду 

В концовке финального матча Лиги чемпионов в Киеве между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» на поле выбежал фанат.

Болельщик смог попасть на поле на 93-й минуте, но был схвачен охраной. Однако сумел прервать перспективную атаку «Реала».

Сербский арбитр Милорад Мажич остановил встречу, что вызвало огорчение форварда мадридцев Криштиану Роналду.

К этому моменту «Реал» вел в счете 3:1. Инцидент не сказался на итоговом результате, но Роналду ушел с поля без гола.

That pitch invader did more to stop a Madrid goal than Karius did all game pic.twitter.com/KpmJS5PO8a — azy (@azymanzur) May 26, 2018

Форвард сборной Португалии ранее допустил уход из «Реала». Победа над «Ливерпулем» стала для мадридцев третьей кряду в Лиге чемпионов. Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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