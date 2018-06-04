Флот защитит Петербург и Калининград от возможных атак во время ЧМ-2018
Балтийский флот (БФ) взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области до завершения ЧМ-2018, чтобы предотвратить возможные террористические атаки во время мундиаля.
Об этом «Известиям» заявили в Главкомате ВМФ России.
Флотские части ПВО вооружены самыми современными ЗРК С-400, «Тор» и «Панцирь», они уже находятся на позициях и замаскированы.
Кроме наземных частей ПВО, к охране привлекут корабли, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте.
Точный состав группировки засекречен.
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Моряки-балтийцы возьмут под охрану мундиаль