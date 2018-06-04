Прямой эфир

Флот защитит Петербург и Калининград от возможных атак во время ЧМ-2018

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Балтийский флот (БФ) взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области до завершения ЧМ-2018, чтобы предотвратить возможные террористические атаки во время мундиаля.

Об этом «Известиям» заявили в Главкомате ВМФ России.

Флотские части ПВО вооружены самыми современными ЗРК С-400, «Тор» и «Панцирь», они уже находятся на позициях и замаскированы.

Кроме наземных частей ПВО, к охране привлекут корабли, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте.

Точный состав группировки засекречен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Моряки-балтийцы возьмут под охрану мундиаль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небензя и певица Зара провели в ООН презентацию ЧМ-2018
Главком ВМФ прокомментировал состав группировки в Средиземном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017