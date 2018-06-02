Небензя и певица Зара провели в ООН презентацию ЧМ-2018

Официальная презентация Россией предстоящего мундиаля прошла в Нью-Йорке с участием постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи и посла ЧМ-2018 — певицы Зары.

«Это праздник спорта и всего мира, а спорт — это мир, а мир — это то, чем занимается ООН», — цитирует ТАСС Небензю.

Кроме того, он признался, что Россия подарила всем членам Совбеза ООН майки их национальных сборных, с их именами и номером 10 у каждого на спине, с эмблемой чемпионата мира.

Главное мировое спортивное событие пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На трибунах спортивных сооружений во время игр ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.

Официальную композицию ЧМ-2018 исполнят актер и певец Уилл Смит, музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи.