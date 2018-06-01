Специальные шаттлы запустят в Москве во время ЧМ-2018

В дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве начнут курсировать особые автобусы-шаттлы S, которые свяжут между собой стадионы, аэропорты и станции метро. Об этом в пятницу, 1 июня, рассказал заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«В дни матчей чемпионата мира по футболу будет работать восемь специальных маршрутов-шаттлов S. Они обеспечат транспортную доступность стадионов «Лужники» и «Спартак», а также свяжут аэропорты, станции метро», –– цитирует его «РИА Новости».

По словам чиновника, на спецмаршруты выйдут более 100 автобусов большого и особо большого класса. Интервалы движения между ними составят минимум 2 минуты, максимум — 10.

«Это будет зависеть от направления», –– пояснил Ликсутов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

29 мая сообщалось, что матчи ЧМ планируют посмотреть 84% россиян.