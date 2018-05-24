Мобильную «скорую» на ЧМ оснастят дефибрилляторами

К чемпионату мира по футболу Минздрав организует мобильные бригады скорой помощи для футбольных болельщиков. Медики получат всё необходимое, в том числе автоматические дефибрилляторы. По словам экспертов, приборы могут понадобиться, если кому-то станет плохо в толпе или захлестнут эмоции во время просмотра матча.

В приказе Минздрава № 973н перечислено необходимое оборудование, которым будут оснащены такие бригады. В списке 16 видов лекарственных препаратов (в том числе обезболивающие) и 53 вида медицинских изделий. К примеру, медики получат автоматические дефибрилляторы. Они применяются для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

Кроме того, бригады для ЧМ-2018 будут оснащены фиксирующими бинтами, набором для интубации, кровоостанавливающим зажимом, стерильными пластырями, шинами, перекисью водорода. Комплектация разработана с учетом опыта проведения в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года, следует из пояснительной записки к документу.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что организуют мобильные бригады для того, чтобы каждому болельщику и посетителю мероприятия при необходимости была оказана своевременная медицинская помощь.

В ведомстве отметили, что общие данные о количестве бригад и автомобилей — служебная информация, она не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Москве 270 медиков научились пользоваться автоматическими дефибрилляторами к ЧМ-2018. В медпунктах и мобильных бригадах на спортивных стадионах и других объектах мундиаля в столице будет работать более 320 специалистов, рассказывали в департаменте здравоохранения столицы. В петербургском комитете по здравоохранению заявляли, что на «последней миле» станут дежурить медики на сегвеях. Они окажут первую помощь и вызовут «скорую».

Как писали «Известия», к ЧМ-2018 медики проходили курсы английского языка. Они учили терминологию, тренировались понимать иностранный язык на слух и разбирать конфликтные ситуации с болельщиками.

Во время матча болельщики испытывают сильные эмоции, и поэтому присутствие медиков необходимо, отметил президент Клуба болельщиков сборной России Юрий Давыдов.

Обычно на соревнованиях дежурят спортивные врачи, рассказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. ЧМ сильно увеличит нагрузку на бригады, которые в то же время продолжат работать по обычным вызовам.

— Если болельщику во время соревнований станет плохо, первую помощь ему, конечно, окажет дежурная бригада, но если ему понадобится ехать в больницу, всё равно придется вызывать вторую машину, которая сможет доставить пациента на место, а первая — останется дежурить на чемпионате, — рассказал эксперт.

Как писали «Известия», большинство регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания вытрезвителей. Для пьяных болельщиков выделят палаты в больницах — туда попадут нетрезвые гости мундиаля, которые не стоят на ногах. Это обойдется властям субъектов намного дешевле, чем организовывать спецучреждения. В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно.