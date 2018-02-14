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Скорая-«вездеход» появилась в Рязанской области

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Машина скорой помощи повышенной проходимости появилась в поселке Мурмино Рязанской области. Автомобиль сделан на базе УАЗ-3962.

«Вездеход» оснащен дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, инфузоматом, электроотсосом, кардиомонитором, набором транспортных шин. В министерстве здравоохранения Рязанской области уточняют, что автомобиль предназначен для интенсивной терапии, а также для наблюдения за жизненно важными функциями организма пациентов, транспортировки тяжелобольных.

Машина скорой помощи на базе УАЗ-3962 предназначена для эксплуатации в сельской местности, отмечает РИА «7 новостей».

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