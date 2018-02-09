Власти Рязанской области намерены привлечь туристов в Касимов

Касимов может стать одним из популярных туристических городов России, считает губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его мнению, для привлечения путешественников нужно создать кластер «Касимовский».

В этом году будет расширен кластер «Рязанский». В него войдут «Рыбацкая деревня» и экопарк «Поляны». Новые туркомплексы дадут региону более 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Еще одной точкой для туристов станет парк «Патриот» у села Шумашь. Там планируется размещение масштабной выставки военной техники и интерактивных исторических площадок.

В Касимове сохранились интересные памятники светской и культовой архитектуры, органично вписанных в сложившуюся еще в XIX веке застройку. В городе работает Касимовский историко-культурный музей-заповедник в особняке Алянчикова и музей этнографии касимовских татар в здании Ханской мечети.

Ранее Николай Любимов назвал медицинский туризм одним из перспективных направлений для развития региона. По его мнению, этому будут способствовать удобное географическое положение, более низкая по сравнению с Москвой стоимость услуг и хорошее качество оказания медицинских услуг.

Отмечается, что Рязань пользуется популярностью у жителей Московской области. Их привлекают относительно невысокие цены в местных клиниках. Наиболее востребованными являются услуги стоматологов и косметологов.