Покупатели супермаркета в Рязани подрались из-за скидок на курицу

В Рязани посетители одного из продуктовых супермаркетов устроили драку из-за курицы по акции — 47 рублей за килограмм. Видео битвы появилось в группе «Новости Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Как видно на кадрах, большинство участников драки — пенсионеры. Активно работая локтями, отталкивая и пиная друг друга, они прорываются к ящикам с курицей. Они стараются забрать сразу несколько тушек, некоторые даже уносят ящик целиком.

Многие пользователи посчитали, что в данном видео нет ничего смешного.

«Не от большого достатка пенсионеры расхватывают дешевых кур сомнительного качества», — написано в одном из комментариев.

Ранее французские власти решили провести проверку в магазинах сети Intermarché после сообщений о драках и беспорядках из-за скидок на десерт «Нутелла» и подгузники «Памперс».