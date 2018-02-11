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Покупатели супермаркета в Рязани подрались из-за скидок на курицу

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Фото: РЕН ТВ
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В Рязани посетители одного из продуктовых супермаркетов устроили драку из-за курицы по акции — 47 рублей за килограмм. Видео битвы появилось в группе «Новости Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Как видно на кадрах, большинство участников драки — пенсионеры. Активно работая локтями, отталкивая и пиная друг друга, они прорываются к ящикам с курицей. Они стараются забрать сразу несколько тушек, некоторые даже уносят ящик целиком.

Многие пользователи посчитали, что в данном видео нет ничего смешного.

«Не от большого достатка пенсионеры расхватывают дешевых кур сомнительного качества», — написано в одном из комментариев. 

Ранее французские власти решили провести проверку в магазинах сети Intermarché после сообщений о драках и беспорядках из-за скидок на десерт «Нутелла» и подгузники «Памперс». 

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