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Греция приглашена на Международный форум древних городов в Рязани

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Фото: Global Look Press/Werner Otto/face to face
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Представители Греции будут участвовать в Международном форуме древних городов, который в августе пройдет в Рязани. Предложение Афинам было сделано в Москве во время российско-греческого туристического форума «Такая разная Греция».

Рязанскую область на этом мероприятии представлял министр культуры и туризма области Виталий Попов. Он делал презентацию популярных культурных и исторических маршрутов, которые в настоящее время работают в регионе, а также рассказывал о планах по развитию туристического потенциала на ближайшую перспективу, передает РИА «7 новостей».

Что касается форума древних городов, то с инициативой о его проведении ранее выступил глава Рязанской области Николай Любимов. Сейчас объединения древних городов не существует, однако, как отметил Николай Любимов, у них много похожих проблем.

На форуме в Рязани планируется обсудить вопросы сохранения культурных традиций, архитектуры, промыслов и гастрономии.

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