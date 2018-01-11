Врачей кардиодиспансера в Рязани уволили за застолье на рабочем месте

Двое врачей кардиологического центра в Рязани были уволены после того, как в соцсети Twitter, а позже и в СМИ 11 января была опубликована запись застолья медиков на рабочем месте в часы приема пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ведомство провело проверку по данному факту,в результате которой было выявлено нарушение трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей. В этой связи был вынесен выговор главврачу кардиологического центра, а также были уволены заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением. Как отмечает телеканал «360», банкет был организован в кабинете заведующей отделением. Пользователи на видеоролик отреагировали крайне негативно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский врач отправится в тюрьму за смертельную инъекцию зятю.