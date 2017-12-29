В Южно-Сахалинске медсестра фотографировалась на фоне умирающих пациентов

В крупнейшей областной больнице Южно-Сахалинска медсестра делала фотографии на фоне умирающих пациентов реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщину зовут Анна Ким. Фото медсестра рассылала друзьям в мессенджерах, сопровождая их циничными аудиокомментариями, описывая пациентов.

При этом медсестра заявила, что врачам «наплевать» на тех, кого они лечат.

Главный врач Сахалинской областной клинической больницы Игорь Пак заявил, что по данному факту начато служебное расследование. В настоящее время медсестра не уволена и продолжает работу.