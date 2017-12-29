Прямой эфир

В Южно-Сахалинске медсестра фотографировалась на фоне умирающих пациентов

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В крупнейшей областной больнице Южно-Сахалинска медсестра делала фотографии на фоне умирающих пациентов реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщину зовут Анна Ким. Фото медсестра рассылала друзьям в мессенджерах, сопровождая их циничными аудиокомментариями, описывая пациентов.

При этом медсестра заявила, что врачам «наплевать» на тех, кого они лечат.

Главный врач Сахалинской областной клинической больницы Игорь Пак заявил, что по данному факту начато служебное расследование. В настоящее время медсестра не уволена и продолжает работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи выписали жительницу Серпухова, которой муж отрубил руки
Собянин вручил награды врачам и медсестрам Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017