Французские супермаркеты проверят после драк на распродаже «Нутеллы»

Национальная дирекция по конкуренции, потреблению и пресечению злоупотреблений (DGCCRF) министерства экономики Франции проверит сеть супермаркетов Intermarché.

Как сообщают местные СМИ, проверку было решено провести после сообщений о драках и беспорядках в магазинах сети из-за скидки на десерт «Нутелла» и подгузники «Памперс». Глава французского экономического ведомства Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL заявил, что он провел беседу с директором сети супермаркетов Intermarché и отметил, что подобное не должно повториться. «Также вчера я обратился в DGCCRF с просьбой проверить Intermarché — соблюдают ли они обязательства в части скидок», — добавил министр.

По его словам, торговые сети во Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минпромторг предложил выпустить соцкарты на детские товары.