Прямой эфир

Французские супермаркеты проверят после драк на распродаже «Нутеллы»

0
Фото: Global Look Press/Marmorino/Newpress
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная дирекция по конкуренции, потреблению и пресечению злоупотреблений (DGCCRF) министерства экономики Франции проверит сеть супермаркетов Intermarché. 

Как сообщают местные СМИ, проверку было решено провести после сообщений о драках и беспорядках в магазинах сети из-за скидки на десерт «Нутелла» и подгузники «Памперс». Глава французского экономического ведомства Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL заявил, что он провел беседу с директором сети супермаркетов Intermarché и отметил, что подобное не должно повториться. «Также вчера я обратился в DGCCRF с просьбой проверить Intermarché — соблюдают ли они обязательства в части скидок», — добавил министр.

По его словам, торговые сети во Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минпромторг предложил выпустить соцкарты на детские товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги
У автоматизированного супермаркета Amazon Go выстроилась очередь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017