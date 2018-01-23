У автоматизированного супермаркета Amazon Go выстроилась очередь

Первый автоматизированный магазин без касс и продавцов открылся в Сиэтле. Системы Amazon Go рассчитаны на быстрые покупки без задержек на кассе. Но еще до открытия магазина у входа выстроились десятки людей. Покупатели посчитали ироничной идею отстоять очередь ради «быстрой» покупки. При этом клиенты отметили, что в самом магазине задержек нет.

Покупатели входят в здание с помощью смартфона. Система контроля распознает товары и добавляет их в виртуальную корзину. При выходе из магазина со счета клиента списывается стоимость покупок.