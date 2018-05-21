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Режим работы скорой помощи усилят в Подмосковье на время ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Служба скорой помощи в Московской области будет работать в усиленном режиме во время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам главы подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова, в период проведения мирового первенства по футболу будет задействовано порядка 600 машин скорой помощи. Бригады медиков будут дежурить на тренировочных базах, а также в местах размещения команд-участниц турнира. Также на месте будут работать сотрудники Центра медицины катастроф, сообщает телеканал «360».

Марков отметил, что усиление режима работы скорой связано с необходимостью обеспечения возможности оказания скорой и качественной медицинской помощи спортсменам и болельщикам.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В них во время проведения мирового первенства появится туристическая полиция

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