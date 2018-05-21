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Ежегодные отключения горячей воды перенесли из-за ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Юрий Машков
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В городах — организаторах чемпионата мира по футболу – 2018 перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды. Об этом рассказали «Известиям» в Минстрое.

Это необходимо для ее бесперебойной подачи на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены.

Ежегодное отключение горячей воды проводится летом для плановой проверки, ремонта труб и подготовки их к отопительному сезону.

Поэтому совсем отменить работы нельзя.

Регионы уже определились с графиком. Кто-то перенесет отключения горячей воды на период до начала мундиаля, кто-то решил провести работы после ЧМ.

«Учитывая очень короткий срок между отопительными сезонами и значительный объем работ, полностью исключить проведение работ невозможно. Иначе мы просто не сможем подготовить город к зиме, а нам это принципиально важно, — пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

Также в ряде городов будут перенесены и земляные работы вблизи гостиниц и по дороге к стадионам.

В Москве уже скорректировали график отключения воды, в том числе изменения коснулись спальных районов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горячий футбол

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