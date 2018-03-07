Пьяный маршрут

Большинство регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков выделят палаты в больницах — туда попадут гости мундиаля, которые не стоят на ногах. Это обойдется властям субъектов намного дешевле, чем организовывать спецучреждения. В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно.

Россия готовится принять 1,5 млн гостей чемпионата мира по футболу. Международные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков. Поэтому, как только страна получила право проведения мундиаля, начались дискуссии о возрождении системы вытрезвителей. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», у FIFA нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым болельщикам оставлена на усмотрение регионов.

Большинство городов, принимающих матчи, решили не создавать спецучреждений, а организовать палаты для пьяных болельщиков в больницах. Об этом «Известиям» сообщили в региональных и городских администрациях.

Например, в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата выделено 40 коек в терапевтическом отделении одной из ближайших к стадиону клиник, где до 15 мая за счет города проведут капремонт. В Сочи пьяных направят в больницу № 3, в приемном отделении которой организуют круглосуточный пост полиции. Также там будет дежурить врач-нарколог. Правительство Калининградской области накануне объявило, что на базе центральной городской больницы для гостей ЧМ-2018 откроется дополнительное отделение — в нем будут принимать как нетрезвых болельщиков, нуждающихся в медпомощи, так и тех, кому просто нужно прийти в себя.

Похожая система будет действовать и в Екатеринбурге. Также в диспетчерской скорой помощи для туристов будет работать англоговорящий специалист. Специально к ЧМ и медики, и диспетчеры учат английский и в других регионах.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказали, что для нетрезвых гостей мундиаля будут организованы специальные палаты на базе нескольких больниц. В Московском научно-практическом центре наркологии дополнительно организована работа отделения детоксикации на 30 коек. В критических случаях пациентов готовы принять лучшие клиники — НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, больницы им. С.П. Боткина и Н.И. Пирогова.

Что касается нарушителей общественного порядка, не нуждающихся при этом в помощи, для них на стадионах откроют временные изоляторы, напомнили в департаменте.

В трех городах — Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде — вытрезвители уже существуют. Создавались они не к мундиалю, но будут задействованы в дни матчей. В Самаре такой пункт работает еще с 2015 года при больнице № 7 вблизи стадиона «Самара Арена». Пьяных болельщиков, нуждающихся в медпомощи, могут доставить также в клинику № 2 имени Семашко, расположенную рядом с фан-зоной, пояснили в администрации Самарской области.

В администрации Санкт-Петербурга пояснили, что в России действует инструкция МВД «О порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии... опьянения...». Согласно документу, увидев человека, который утратил способность самостоятельно передвигаться или дезориентирован, полицейские вызывают «скорую», доставляющую пациента в клинику. На вопрос о том, будут ли в городе открыты вытрезвители, о создании которых в конце прошлого года заявлял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в администрации региона оперативно не ответили.

По российскому законодательству без страхового полиса и россияне, и иностранцы могут получить только экстренную медицинскую помощь. Услуги по детоксикации, если она не угрожает жизни пациента, к ним не относятся, однако иностранцы смогут получить их при наличии медстраховки.

Начальник управления международного сотрудничества в Ростуризме Валерий Коровкин пояснил «Известиям», что за рубежом развиты многоуровневые системы страхования, в том числе и для выездного туризма.

— Как правило, любые медицинские расходы такие страховки покрывают, — пояснил он.

Если же детоксикация будет необходима для спасения жизни человека, то ему окажут помощь за счет бюджета, уточнила доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ имени Сеченова Юлия Павлова.

Эксперты отмечают, что организация палат и коек для пьяных болельщиков обойдется городским и региональным властям существенно дешевле, чем создание вытрезвителей. Тем более что матчи будут проходить в каждом городе всего несколько дней. По словам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова, это разумное решение. В медучреждениях нетрезвых гостей быстрее поставят на ноги.

Как рассказывал в интервью «Известиям» главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, в прошлом году в стране прошел Кубок конфедераций, но «никаких наркологических проблем в связи с этим не возникло. Ни одного отравившегося алкоголем или пьяного дебошира зафиксировано не было». Тогда власти городов, принимавших соревнования, заявляли, что полиция будет лояльно относиться к гостям Кубка.

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин отметил, что во время внутрироссийских матчей правоохранительные органы обычно выписывают пьяным болельщикам штраф. Согласно ст. 20.21 КоАП РФ, за появление в нетрезвом виде в общественных местах нарушителю грозит денежное наказание до 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Однако с мундиалем ситуация несколько иная. Несмотря на то что во всех городах, принимающих матчи ЧМ-2018, ограничат продажу алкоголя, на стадионах можно будет купить пиво в пластиковых стаканах от партнеров FIFA.