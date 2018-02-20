Полусухой закон мундиаля

Практически во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним. Меры не выглядят чересчур жесткими: запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. С похожими мерами сталкиваются болельщики российских футбольных команд в дни проведения матчей российского первенства — за несколько часов до игры винные отделы магазинов в округе закрывают. В дни чемпионата мира всё будет организовано примерно так же, исключение будет сделано для пива — его будут продавать даже на стадионе.

Массовые возлияния болельщиков — неотъемлемая часть всех крупных футбольных турниров. К ним власти в регионах готовятся системно — в отдельных регионах, например, возрождают вытрезвители. Практически везде планируют ограничивать реализацию спиртного в дни игр и в отдельных городах — за день до матча. В основном запреты коснутся спиртного в стеклянной таре. Регионы самостоятельно определяют время и радиус действия ограничений.

Советник комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов пояснил, что в дни матчей и за день до их проведения «будет введен запрет на продажу алкогольной продукции в стеклянной таре» — в двухкилометровой зоне от стадиона «Санкт-Петербург» и в фан-зоне мундиаля на Конюшенной площади. Городской законопроект, предполагающий эти меры, сейчас разрабатывается.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали «Известиям», что ограничения на продажу алкоголя в розничных магазинах будут действовать за три часа до матчей и еще час после их окончания. Речь идет о торговых точках, примыкающих к площадке фестиваля болельщиков, и тех, что находятся на территории вокруг стадиона «Екатеринбург Арена». Радиус действия ограничений в департаменте не назвали, но отметили, что они не коснутся предприятий общественного питания. Нормативный акт планируется принять в апреле.

В пресс-службе АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ-2018» сослались на уже действующий республиканский закон, не допускающий «в местах проведения культурно-массовых или спортивных мероприятий» продажу спиртного (в любой таре) — от крепкого до медовухи — за два часа до начала и в течение двух часов после события.

В московском департаменте региональной безопасности рассказали, что в местах проведения мероприятий, связанных с ЧМ-2018, планируется запретить реализацию спиртного в любой таре.

Представители администраций Самарской и Нижегородской областей также заявили «Известиям» о разработке постановлений, ограничивающих продажу алкоголя на время ЧМ, но пока не раскрыли подробностей. В администрациях Калининградской области и Татарстана оперативно не ответили на запрос «Известий».

В администрации Краснодарского края сообщили, что алкоголь будет запрещен «в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» (Сочи) и тренировочных площадок». Такие площадки есть не только в Сочи — городе, принимающем матчи ЧМ, но также в Анапе, Краснодаре и Геленджике.

В администрации Волгоградской области отметили, что на стадионе «Волгоград Арена» и в фан-зоне на набережной 62-й Армии будет продаваться продукция партнеров FIFA.

О том, что ограничений в отношении «спонсорского» алкоголя не будет, «Известиям» сообщили и в других регионах.

В январе скандал разгорелся в Ростовской области — сообщалось, что там постановлением администрации введен запрет на продажу спиртного на стадионе «Ростов Арена», принимающем ЧМ-2018. Это вызвало недоумение со стороны официальных партнеров FIFA, которые намерены продавать там пиво и шампанское.

В администрации Ростовской области «Известиям» заявили, что под запрет подпадет только продукция в стеклянной таре (постановление предусматривает более десятка точек, в том числе железнодорожный вокзал и аэропорт, вокруг которых создадут двухкилометровую безалкогольную зону в дни матчей и накануне). При этом планируется внести поправки, закрепляющие «право FIFA и коммерческих партнеров FIFA в части реализации алкогольной продукции на стадионе «Ростов Арена» и в границах фестиваля болельщиков» на Театральной площади.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» напомнили, что стеклянная тара входит в перечень предметов, запрещенных на стадионах.

Как сообщил «Известиям» член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам АО «САН ИнБев» (спонсор ЧМ) Ораз Дурдыев, пиво на стадионах будет продаваться только в пластиковых стаканах, чтобы «минимизировать риск нанесения травм».

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает ограничение разумным. Эксперт напомнил, что на чемпионате Европы во Франции в 2016 году во время драки российских болельщиков с британскими последние пустили в ход бутылки.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.