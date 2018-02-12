Волонтеров ЧМ-2018 проверят на туберкулез и привьют от желтухи

Все волонтеры, помогающие в организации чемпионата мира по футболу – 2018, должны будут пройти обследование на туберкулез. А также сделать прививки от желтухи и дизентерии. Такие меры предусмотрены проектом санитарных правил, разработанных Роспотребнадзором специально для массовых мероприятий. В службе сообщили «Известиям», что рассчитывают на принятие документа в апреле-мае.

Все волонтеры на массовых мероприятиях должны пройти вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Это следует из проекта санитарных правил, которые будут применяться во время массовых мероприятий, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. В календарь входит иммунизация от кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, эпидемического паротита, гепатита В и так далее. Волонтерам нужно будет сделать те прививки, которые они не успели сделать до этого.

Те добровольцы, которые будут заниматься организацией общественного питания и продажей продуктов, должны дополнительно получить еще и прививки против гепатита А (желтухи) и дизентерии Зонне. Вакцинация начинается за полгода до начала мероприятия, а завершается — за две недели. Ее проводит региональный орган управления здравоохранением.

Кроме того, волонтеры должны будут пройти внеочередной профилактический осмотр на туберкулез, если последняя флюорография проводилась больше года назад.

Также в проекте санитарных правил указано, что в период проведения мероприятия контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку будет оперативный штаб местного управления Роспотребнадзора. И он станет работать круглосуточно. На экстренный случай могут быть организованы специализированные противоэпидемиологические бригады противочумных учреждений.

Документ суммирует и закрепляет на законодательном уровне опыт, полученный при проведении таких мероприятий, как Олимпиада в Сочи, Кубок конфедераций FIFA – 2017 и Универсиада в Казани, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Защита населения во время массовых мероприятий станет отдельным направлением обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

— Полный перечень всех санитарных и эпидемиологических требований к организации международных массовых мероприятий позволит снизить риски для здоровья населения, участников таких мероприятий, — сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации службы, планируется, что документ будет принят в апреле-мае 2018 года. То есть он должен заработать к началу чемпионата мира по футболу – 2018.

Доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Роман Полибин рассказал «Известиям», что в соответствии с национальным календарем профилактических прививок взрослые должны проходить вакцинацию против столбняка и дифтерии каждые 10 лет. Против кори прививка положена людям в возрасте до 35 лет, если они еще не перенесли эту инфекцию, прививались один раз или ни разу. А у женщин до 25 лет должна быть прививка против краснухи.

Роман Полибин отметил, что в России также действует календарь прививок по эпидемическим показаниям. В соответствии с ним против гепатита А прививают работников сферы обслуживания населения и людей, занятых на водопроводных и канализационных сооружениях. Прививку от дизентерии Зонне в обязательном порядке делают работникам сферы общественного питания. В проекте правил Роспотребнадзора для массовых мероприятий это тоже учтено.

— К сожалению, далеко не все граждане осознают значимость вакцинопрофилактики и своевременно делают прививки. Новые санитарно-эпидемиологические правила помогут увеличить число привитых, — сказал эксперт.

Он отметил, что при проведении мероприятий, предполагающих участие большого количества туристов, очень важно предусмотреть случаи завоза болезней. Сотрудники противочумной службы Роспотребнадзора занимаются надзором не только за чумой, но и профилактикой особо опасных инфекционных болезней.

— Актуальность чумы подтверждает вспышка 2017 года на Мадагаскаре, которая унесла сотни жизней. Есть еще целый ряд опаснейших геморрагических лихорадок, в том числе вызванных вирусом Эбола, — рассказал Роман Полибин.

По его мнению, разработанные Роспотребнадзором правила особенно важно принять в преддверии чемпионата мира по футболу. Он пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут стадионы 11 городов.

Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания Общественной палаты РФ Елена Цунаева рассказала «Известиям», что единых требований к волонтерам до сих пор не было. Однако на предыдущих крупных мероприятиях, например Всемирном фестивале молодежи и студентов – 2017 в Сочи, добровольцы также проходили вакцинацию, и проблем это не вызвало.

На Кубке конфедераций FIFA – 2017 постановление о прививках для волонтеров, работавших в Москве, подписывал главный санитарный врач столицы. Гостей ЧМ-2018 будут встречать несколько тысяч добровольцев, их отбор в регионах еще продолжается.