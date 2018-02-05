Путин подписал закон о волонтерстве

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность волонтеров. Закон направлен на закрепление правового статуса добровольческой деятельности в Российской Федерации, формирование единого подхода к регулированию отношений в этой сфере. Им определяется статус волонтерских организаций и волонтеров.

Документом уравниваются понятия «доброволец» и «волонтер». Отныне законодательно закреплено положение, что привлекать волонтеров имеют право государственные и муниципальные органы, отмечает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что 26 января депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе волонтерских организаций.