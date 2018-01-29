Подготовка волонтеров для Ганзейских дней началась в Пскове

Псковский молодежный центр закончил прием заявок от желающих стать волонтерами на праздновании Молодой Ганзы – 2019. Занятия продлятся два месяца. Более 40 школьников и студентов познакомятся с историей Ганзейского Союза, основами поведения и этикета с иностранными гостями, освоят базовые диалоги на английском и немецком языках, узнают больше о достопримечательностях Пскова и области.

Программа Школы включает тестирования, по итогам которых будут выданы сертификаты волонтера Молодой Ганзы – 2019. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

В конце 2017 года стало известно о том, что весной в Порхове начнет работу первый в России интерактивный музей Ганзы. Всего будет 20 информационных стендов. Одна из экспозиций будет называться «Ганза в эпоху Средневековья».

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2019 году. Программа предусматривает организацию 39 мероприятий в сфере культуры, спорта, искусства, туризма, образования и науки.