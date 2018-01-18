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Почтовая марка может быть выпущена в честь псковской Ганзы

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Почтовая марка, посвященная 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, может быть выпущена в Пскове в 2019 году. Эту идею глава города Игорь Цецерский обсудил с представителями филиала «Почты России».

По словам градоначальника, официальная символика Ганзейских дней уже утверждена, поэтому можно подготовить марку для проведения спецгашения в дни празднования.

В свою очередь, как сообщает Псковское агентство информации, директор филиала «Почты России» Андрей Марков предложил включить представителей предприятия в оргкомитет форума, который уже получил международный статус. В частности, предлагается в рамках Ганзейских дней организовать выездную музейную экспозицию, которая познакомит гостей Ганзы с историей почтового дела.

В конце 2017 года стало известно о том, что весной в Порхове начнет работу первый в России интерактивный музей Ганзы. Всего будет 20 информационных стендов. Одна из экспозиций будет называться «Ганза в эпоху Средневековья».

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2019 году. Программа предусматривает организацию 39 мероприятий в сфере культуры, спорта, искусства, туризма, образования и науки.

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