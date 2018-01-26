Госдума приняла законопроект о волонтерах и добровольцах

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе волонтерских организаций. Документом, в частности, уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество».

Законопроект также закрепляет требования, которым должны соответствовать волонтерские организации и лица, и определяет полномочия органов власти на местах в сфере поддержки и развития таких организаций, сообщает «РИА Новости».

Во втором чтении законодатели поддержали поправку, согласно которой религиозные организации наделяются правом привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили создать специальную структуру для взаимодействия с гражданскими активистами и общественниками.