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Мэр Сочи заявил о готовности тренировочных полей в городе к ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил о полной готовности тренировочных полей в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года, пишет ТАСС.

На тренировочной базе в Сочи к матчами чемпионата будут готовиться сборные Бразилии и Польши.

«В Сочи готовы необходимые тренировочные поля, они расположены в Адлерском районе недалеко от стадиона «Фишт». Каждая площадка оснащена полем с травяным покрытием и специальными зонами для разминки», — приводит агентство комментарий градоначальника.

По его словам, на стадионах «Юг Спорт» и «Спутник-Спорт» уже проводились предматчевые тренировки команд на Кубке конфедераций 2017 года. Во время чемпионата команды и тренерский состав сборных разместят в пятизвездочных отелях.

Чемпионат мира по футболу пройдет в российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список тренировочных баз для участников турнира.

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