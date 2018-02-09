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ФИФА утвердила список баз команд — участниц ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые буду использовать сборные — участницы чемпионата мира 2018 года во время турнира.

Список баз опубликован на сайте ФИФА.

Так, сборная России будет базироваться в учебно-тренировочном центре (УТЦ) «Новогорск», Португалии — в УТЦ «Сатурн» в Кратово, Германии — на базе ЦСКА в Ватутинках, Аргентины — в училище олимпийского резерва «Бронницы», Бельгии — в спорткомплексе «Гучково» в Дедовске, Франции — в Истре.

Бразильцы будут жить и тренироваться в Сочи («Юг Спорт»), швейцарцы — в Тольятти («Торпедо»), египтяне — в Грозном («Ахмат-Арена»), сербы — в Калининграде («Балтия»), австралийцы и японцы — в Казани, испанцы — в Краснодаре. Исландцы и шведы будут базироваться в Геленджике. Сборная Англии будет тренироваться в Зеленогорске («Спартак»), а жить в Репино (Ленинградская область).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В конце января сообщалось, что на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу в ходе первого периода второго этапа продаж было подано порядка 5 млн заявок. Второй этап продаж стартовал 5 декабря 2017 года и будет длиться до 3 апреля 2018 года.

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