Прямой эфир
Сюжет:

На матчи ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны будут запрещены к проносу на стадионы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утвержденные FIFA, включают список почти из 50 запрещенных к проносу предметов. Организаторы матчей будут предлагать болельщикам оставить их в камерах хранения. В случае проноса запрещенных предметов нарушителя удалят с игры.

Конкретно селфи-палки запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия при возникновении конфликтных ситуаций.

В оргкомитете «Россия-2018» добавили, что правила могут корректироваться, к примеру, в случае с зонтиками, если во время матчей будет ненастная погода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм разработал памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018
Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017