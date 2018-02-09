На матчи ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки

Селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны будут запрещены к проносу на стадионы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утвержденные FIFA, включают список почти из 50 запрещенных к проносу предметов. Организаторы матчей будут предлагать болельщикам оставить их в камерах хранения. В случае проноса запрещенных предметов нарушителя удалят с игры.

Конкретно селфи-палки запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия при возникновении конфликтных ситуаций.

В оргкомитете «Россия-2018» добавили, что правила могут корректироваться, к примеру, в случае с зонтиками, если во время матчей будет ненастная погода.

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На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки