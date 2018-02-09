На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионы запретят проносить селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны. Организаторы матчей попросят оставить их в камерах хранения. В оргкомитете «Россия-2018» рассказали, что правила могут скорректировать, к примеру, в случае с зонтиками, если во время матчей будет ненастная погода.

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утвержденные FIFA, включают список запрещенных предметов. Он состоит почти из 50 позиций. Помимо стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя и т.д., действует и табу на селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники и дроны. Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов.

Предметы, не представляющие угрозу жизни и здоровью людей, можно оставить в камерах хранения. Согласно правилам чемпионата, если болельщику всё же удастся пронести селфи-палку или зонтик и он попытается воспользоваться ими, билет будет автоматически аннулирован и нарушителя удалят с матча.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» «Известиям» рассказали, что перед входом на стадион болельщиков будут досматривать стюарды. Шансов пронести запрещенные предметы на чемпионат практически нет. В оргкомитете отметили, что в случае необходимости правила FIFA корректируются. В прошлом году во время Кубка конфедераций болельщикам разрешили приносить любые зонты на стадионы в Москве и Санкт-Петербурге из-за того, что во время матчей шли дожди.

Исчерпывающий список запрещенных вещей составить невозможно, рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Поэтому по каждому предмету решение будут принимать сотрудники оргкомитета. В ведомстве также отметили, что при подготовке к чемпионату мира прорабатывались «все недостатки, выявленные при проведении футбольного матча 11 ноября 2017 года в «Лужниках». Тогда из-за проблем с организацией зрители не могли выйти с территории стадиона в течение полутора часов.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, селфи-палки действительно опасны, потому что разъяренные болельщики могут использовать этот предмет в драке.



— Это нормальная практика — запрещать подобные предметы, как, например, стеклянные бутылки, к проносу на масштабные мероприятия. FIFA разрешила продажу на самом стадионе пива в пластиковых бутылках, но я считаю, что алкоголь вообще нужно запретить на матчах, так как неизвестно, что может начаться, если болельщики превысят дозу, — отметил эксперт.

Президент клуба Russia Unites Эдуард Латыпов полагает, что запрет ввели, чтобы «у болельщиков не было соблазна кинуть селфи-палку на поле или задеть ею кого-то из соседних зрителей».

— Но я бы не стал придавать этому большое значение, все-таки отбирают не сам телефон. Теперь у любителей футбола будет повод познакомиться со своими соседями по трибуне и попросить их сделать фотографию. Главное, чтобы все болельщики были заранее предупреждены о тех предметах, которые проносить на стадион нельзя, — отметил Эдуард Латыпов.

По словам президента Всероссийской организации болельщиков Александра Шпрыгина, дроны включены в список запретных предметов, скорее всего, после случая в 2014 году на матче Сербия–Албания. Он был сорван потому, что болельщик выпустил беспилотник с албанским флагом, он кружил над футбольным полем в Белграде.

Как писали «Известия», на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, будут действовать изоляторы для разбушевавшихся болельщиков. Правонарушителей отведут в специальные помещения, откуда потом заберут в ОВД. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) совместно с московским омбудсменом Татьяной Потяевой планируют организовать совместные проверки соблюдения прав болельщиков во время мундиаля.

В 2017 году для болельщиков-хулиганов увеличили штрафы за нарушение правил поведения на матче — теперь они составляют от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Также предусмотрены обязательные работы до 160 часов с запретом на посещение матчей в течение полугода — трех лет. В списке административных нарушений — к примеру, пронос и использование пиротехники, нахождение на стадионе «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.