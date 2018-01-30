Бренду FIFA обеспечат ускоренную защиту

Штрафы за незаконное использование бренда FIFA должны быть наложены на виновных в срок не дольше трех суток с момента выявления нарушения. Такое распоряжение Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала в свои региональные подразделения. По словам экспертов, использование символики ЧМ-2018 может в разы увеличить привлекательность товара и прибыль продавца. Но соблазн заработать чреват наказанием — штрафом до 0,5 млн рублей или до 15% от выручки.

Незаконно использовавших символику FIFA бизнесменов будут наказывать в ускоренном порядке. ФАС направила в свои региональные подразделения письмо (копия есть у «Известий»), в котором просит ускорить рассмотрение таких дел «в связи со значимостью данной категории нарушений». Рекомендованный срок — «по возможности в пределах 1–3 суток с момента поступления заявления о факте нарушения в антимонопольный орган».

— Нарушением будет являться любое использование символики FIFA и ЧМ-2018, не согласованное с FIFA, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Это может быть, например, продажа сувенирной продукции, реклама товаров или мероприятий. Нарушением считается и использование символики, сходной с FIFA до степени смешения, следует из письма антимонопольной службы.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ст. 14.33 КоАП РФ («Недобросовестная конкуренция»), пояснили в ФАС. Сумма штрафа для должностного лица может составить 12–20 тыс. рублей, для юрлица — 100–500 тыс. рублей либо 1–15% суммы выручки правонарушителя от реализации товара или услуги (но не менее 100 тыс. рублей).

«Указанные положения направлены в том числе на защиту прав маркетинговых партнеров мероприятий FIFA, а также на предотвращение получения недобросовестными хозяйствующими субъектами необоснованного дохода в связи с предполагаемым резким ростом потребительского интереса и спроса на товары, относящиеся к тематике мероприятий FIFA», — указано в письме ФАС.

Право на использование символики FIFA имеют только официальные партнеры и спонсоры. Стать правообладателем очень сложно как с финансовой, так и с юридической точки зрения, отмечают эксперты. Желающих заработать на символике FIFA много, так как она позволяет продавать товары дороже, отметил президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин.

— Чаще всего бренд этой категории хотят использовать производители сувенирной продукции и одежды. Например, для сувениров (магниты, брелоки) это значительная прибавка к годовой прибыли — до 20%. Дело в том, что любой продукт, даже пиво, благодаря символике становится в 1,5–2 раза дороже. Производители одежды тоже значительно выигрывают. Даже если выпустить миллион футболок и продать каждую по 1 тыс. рублей, это уже выручка около миллиарда, — рассказал эксперт.

Управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев считает, что с нелегалами бороться тяжело, поймать всех возможности нет.

— Никто из представителей FIFA не будет ходить по рынкам и отлавливать продукцию, это огромные масштабы и общемировая тенденция. Разумеется, без разрешения бренд нельзя использовать ни в одной сфере, но до сих пор никто не смог побороть это явление, — отметил Алексей Андреев.

Он пояснил, что около 90% от общего числа тех, кто выпускает товары с символикой FIFA, в количественном выражении — нелегальные производители и продавцы, но они получают только 10% прибыли от этого бренда.

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