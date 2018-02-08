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Послы футбола

Оргкомитет ЧМ-2018 в День влюбленных проведет встречу для представителей стран — участниц мундиаля
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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На следующей неделе оргкомитет чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, устраивает прием для послов всех стран, чьи сборные прошли отбор на предстоящий мундиаль. Об этом «Известиям» рассказали источники в дипломатических кругах и оргкомитете ЧМ-2018. До старта главного международного футбольного турнира четырехлетия остается меньше полугода. Сейчас перед организаторами стоит принципиально важная задача — отладить работу всех структур, которые будут взаимодействовать между собой во время соревнований. 

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Проведение встречи намечено на 14 февраля, уточнил собеседник «Известий» в организационном комитете ЧМ-2018.

— Официальные приглашения были разосланы во все посольства, и представители большинства стран уже подтвердили свое участие, — заявил «Известиям» собеседник. 

Эту информацию «Известиям» подтвердил и один из приглашенных на мероприятие послов — представитель Республики Сербия в РФ Словенко Терзич. 

— Я действительно получил приглашение на встречу послов стран — участниц чемпионата мира в России, — отметил дипломат. — Однако представлять Сербию на этом мероприятии будет консул Милан Живкович — он занимается всеми вопросами, связанными с грядущим мировым первенством. Безусловно, подобная встреча имеет очень важное значение.  

Милан Живкович рассказал «Известиям», что во время приема будет обсуждаться «множество разных вопросов». 

— Нам уже прислали повестку дня, но я не могу распространять информацию об этом, — пояснил консул Сербии. 

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Подробности предстоящей встречи послов раскрыл «Известиям» еще один источник в оргкомитете ЧМ-2018. 

— Представители стран-участниц обсудят организационные моменты, связанные с качественным и успешным проведением турнира, — сказал он. — В частности, это вопросы оперативного взаимодействия посольств со своими гражданами во время соревнований.

Сам факт встречи такого внушительного числа представителей стран — явление уникальное, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. 

— В преддверии такого крупного турнира, как чемпионат мира, подобные мероприятия очень важны, — считает он. — Они помогут представителям стран — участниц мундиаля наладить необходимые контакты и скооперировать работу наших коллег во время проведения турнира. У российской стороны будет возможность высказать свои пожелания послам, а они смогут передать мысли относительно тех или иных организационных моментов и пожелания своих футбольных федераций. Уверен, прием станет одним из компонентов, который поможет нам в успешной организации всего турнира.

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В чемпионате мира в России примут участие 32 страны, которые смогли преодолеть квалификационную стадию. Помимо России европейскую часть планеты представят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция. От Азии и Океании в турнире примут участие Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. Африка делегировала на Кубок мира Египет, Марокко, Нигерию, Тунис и Сенегал. Сборные Коста-Рики, Мексики, а также Панамы защитят честь Северной Америки и стран Карибского бассейна. А Южную Америку представят Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай и Перу. 

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 15 июня по 16 июля.

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