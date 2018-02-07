На стадионах во время ЧМ-2018 откроют временные изоляторы

На стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, будут действовать изоляторы для разбушевавшихся болельщиков. Правонарушителей поместят в специально отведенные помещения, откуда потом их заберут в ОВД и оформят штраф. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) совместно со столичным омбудсменом Татьяной Потяевой планируют организовать совместные проверки соблюдения прав болельщиков во время мундиаля.

На стадионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, оборудуют временные изоляторы. Туда будут помещать правонарушителей. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018».

— В целях предотвращения угроз безопасности в дни проведения матчей ЧМ-2018 при проектировании служебных помещений органов внутренних дел на стадионах ЧМ-2018 соблюдается ряд требований, — заявили в пресс-службе.

На стадионах будут предусмотрены комнаты для размещения нарядов полиции, а также специальные помещения «для раздельного содержания доставленных правонарушителей разного пола». Это стандартная мировая практика обеспечения безопасности на футбольных матчах, добавили в оргкомитете.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, задержанные правонарушители будут находиться в таких помещениях до тех пор, пока за ними не прибудет наряд полиции. Затем разбушевавшихся болельщиков направят в ОВД для оформления протоколов.

— Привлекается дополнительное количество стюардов (волонтеров) и сотрудников служб безопасности. На прилегающих территориях будет уделяться повышенное внимание бесперебойной работе систем видеонаблюдения, будут работать дополнительные наряды полиции и дружинники, — заявили в пресс-службе столичного департамента.

Согласно приложению к приказу МВД РФ № 389, задержанных правонарушителей нужно содержать в специально оборудованных для этого местах. Помещения должны быть просторными — не менее 4 м на человека, в комнатах необходимо установить вентиляцию и отопление, а также скамейку или диван.

— Люди должны содержаться в надлежащих условиях. В случае длительного задержания — более чем на два часа — правонарушителю необходимо предоставить питание. Если задержание затянется на всю ночь, то должно быть постельное белье, матрасы и нары, — рассказал «Известиям» ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Он также отметил, что уже обратился к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой с предложением об организации контроля таких помещений со стороны членов ОНК.

— Есть риски, что при задержании больших групп не будут соблюдаться нормы по метражу. К тому же необходимы лица, которые проконтролируют, будет ли оказываться медпомощь правонарушителям. Представьте, если задержанный иностранец скончается в этом помещении от полученных травм во время задержания или еще по каким-то другим причинам. Нужно курировать процесс, — пояснил он.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала «Известиям», что в прошлом году посещала стадион «Лужники», который примет ЧМ-2018 в Москве, для мониторинга защиты прав участников спортивных мероприятий.

— Таких помещений нам тогда никто не показывал. Я готова с ОНК посмотреть эти помещения, — отметила она.

В пресс-службе МВД не предоставили оперативного комментария.

В прошлом году для болельщиков-хулиганов ужесточили ответственность. Согласно ст. 20.31 КоАП РФ штраф за нарушение правил поведения на матче составляет от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Также предусмотрены обязательные работы до 160 часов с административным запретом на посещение матчей в течение полугода — трех лет.

Привлечь к ответственности футбольных фанатов могут, например, за пронос и использование пиротехники, накажут также тех, кто пытается выбежать на поле или бросает туда различные предметы, находится на стадионе «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут стадионы 11 городов. Как писали «Известия», все они практически готовы к приему болельщиков. По прогнозам Ростуризма, страну посетит порядка 1,5 млн иностранных гостей.