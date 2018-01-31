Антон Алиханов: «Калининград может стать спортивной столицей»

«Известия» начинают цикл интервью с главами регионов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу – 2018. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал корреспонденту Елене Ладиловой о готовности спортивных объектов, а также о том, как правительство будет бороться с завышением стоимости аренды в Калининграде и какими программами встретит гостей мундиаля.

— Россия впервые в истории примет у себя чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны, среди них — Калининград. Как регион готовится к первенству, на каком этапе сейчас находится строительство главного стадиона «Арена Балтика»?

— На стадионе завершены строительно-монтажные работы. Сейчас готовится документация для сдачи объекта в эксплуатацию, идут проверки Ростехнадзора. Арена, рассчитанная на 35 тыс. зрительских мест, подготовлена к зиме. Уже функционирует подогрев футбольного поля. Недавно мы закончили монтировать каркас для большого медиаэкрана на фасаде. На трибунах устанавливают кресла, полным ходом идет благоустройство территории.

— Но это не единственный объект, который построен к ЧМ?

— Мы не только построили, но и, что не менее важно, модернизировали инфраструктуру, в которой регион давно нуждался. Например, завершена реконструкция аэропорта, которая велась 17 лет — с 2000 года. На острове Октябрьский возведена подстанция, которая будет снабжать электричеством новый стадион и городские кварталы. Кроме того, к марту здесь построят 17 новых улиц, пешеходный бульвар, транспортный узел и парковки. Продолжается сооружение эстакады «Восточная», которая свяжет Октябрьский с перехватывающими парковками. И конечно, мы готовимся разместить болельщиков. Уже сейчас номерной фонд региона превышает 9 тыс. номеров и полностью соответствует требованиям, которые предъявляет FIFA. Сейчас Роспотребнадзор проверяет гостиницы и общепит на санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Важно, что мы готовим специалистов, которым предстоит встречать гостей и участников чемпионата. За последние пару лет около 670 представителей туристической отрасли повысили свою квалификацию, почти 100 экскурсоводов прошли профессиональную подготовку. Для всех желающих проводятся языковые курсы. Кроме того, мы собираемся выпустить путеводитель на английском, немецком, французском и испанских языках, который поможет зарубежным гостям быстро сориентироваться и интересно провести время.

— Интересно, что в себя включает такая «развлекательная» программа?

— Например, мы разработали несколько маршрутов, которые помогут раскрыть город и его историю. Программа очень разнообразная — от «пивного» маршрута по ресторанам до мистического. Он будет представлен «Ночью музеев» . Есть даже романтический маршрут — с местами для поцелуев.

В дни матчей главные музеи, в том числе янтаря и Мирового океана, будут открыты до шести утра. Предусмотрены и экскурсии по старинным бастионам и фортам, увлекательные квесты. Для удобства гостей путеводители с популярными маршрутами будут в том числе и в виде мобильных приложений.

На время ЧМ-2018 мы откроем в Калининграде три базовых информационно-туристических центра — в аэропорту Храброво, на Южном вокзале и в центре города. Чтобы обеспечить максимальный охват, мы договорились с представителями туротрасли, которые пройдут обучение и смогут консультировать гостей по городским маршрутам и достопримечательностям.

Не менее, на мой взгляд, интересна история и с организацией кинотеатров под открытым небом. Планируем их разместить на острове Канта и показывать фильмы тех стран, чьи команды будут играть у нас в Калининграде, плюс будет показана специальная программа короткометражных фильмов «Короче, футбол!» .

— Не исключено, что часть болельщиков захочет добраться, например, на машине. Насколько город готов с точки зрения транспортной логистики?

— Географическое положение Калининграда предполагает один главный транспортный хаб — аэропорт Храброво — и автомобильные пункты пропуска, прежде всего на российско-польской границе.

По расчетам оператора аэропорта, максимальную пропускную способность пассажирского терминала можно довести до 1950 пассажиров в час, в том числе 1120 пассажиров в час — на международных воздушных линиях, что позволит справиться с пиковыми нагрузками после матчей.

Аэропорт с городом свяжут автобусы по «Приморскому полукольцу» — дороге А217 Калининград–Светлогорск. Запасной маршрут пролегает по Северному обходу и Московскому проспекту.

Во время футбольных матчей кроме городской маршрутной сети в Калининграде будут курсировать специальные шаттлы. Проезд на всех видах транспорта будет бесплатным для обладателей билетов. Болельщики на личных автомобилях смогут воспользоваться удобной перехватывающей парковкой на 4200 машино-мест.

Основными точками сбора болельщиков станут Северный и Южный вокзалы. К ним подходят ветки железнодорожного транспорта — рельсобуса и пригородных поездов, а также обычные городские автобусы до стадиона, фан-зоны и гостиниц.

— Как будет обеспечена безопасность во время матчей?

— Тут мы отталкиваемся от концепции безопасности FIFA – 2018, которая предусматривает обязательное получение паспорта болельщика — Fan ID. Эта система закрывает доступ на матчи тем, кто раньше уже участвовал в беспорядках. Болельщики из черных списков футбольных и фанатских организаций не смогут получить Fan ID и попасть на стадионы.

Сейчас разрабатывается объединенный проект антикризисного плана совместно с региональными УФСБ, УМВД и ГУ МЧС России. В ближайшее время планируется также увеличить мощности системы «Безопасный город», которая поможет контролировать ситуацию на объектах ЧМ-2018.

— Интересно, что уже сейчас в интернете составляют топы городов с самыми высокими ценами на аренду недвижимости на время ЧМ и Калининград занимает в них первые строчки...

— Мы с этим, безусловно, будем бороться. Правительство России установило максимальные цены на проживание в отелях Калининградской области на время чемпионата. Роспотребнадзор уже проводит мониторинг всех интернет-сайтов, на которых можно забронировать номера к чемпионату, на предмет завышения цен.

Я думаю, цены на проживание в городах проведения ЧМ-2018 должны стабилизироваться в январе–апреле, когда Match Accomodation, официальный поставщик услуг размещения FIFA, выдаст на рынок забронированные номера.

— Наступивший год объявлен президентом Годом добровольцев и волонтеров. Планируется ли привлечь их к участию в мероприятиях ЧМ?

— Структурно проведение чемпионата предусматривает привлечение волонтеров по двум программам — оргкомитета ЧМ и «Городские волонтеры». В рамках первой программы они будут работать на объектах — стадионе, тренировочных площадках, в аэропорту. В свою очередь, «Городские волонтеры» помогут гостям познакомиться с Калининградом, обеспечат работу информационных стоек и других сервисов. Также действует программа по сопровождению зрителей с ограниченными возможностями.

В целом традиции волонтерства очень развиты в регионе. Есть студенческие отряды, различные экологические организации. Много ребят занимаются поисковой деятельностью — тем более что на территории области проходило много военных сражений.

— Обычно главная проблема после таких масштабных первенств, как ЧМ или Олимпиада, — дальнейшая эксплуатация объектов. Часто они простаивают и постепенно разрушаются, поскольку найти им применение не всегда удается.

— Я уверен, что Калининград может стать спортивной столицей наряду с другими европейскими городами, которые успешно используют и развивают свою спортивную инфраструктуру. Например, Olympic Stadium в Лондоне, который стал многопрофильным стадионом в Европе, сейчас он регулярно принимает международные турниры и хорошо известен спортивным фанатам по всему миру.

Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы «Стадион Калининград» тоже стал местом проведения спортивных событий и фестивалей мирового класса и притягивал не только жителей региона, но и туристов из разных стран.

— Да, но ранее вы говорили о том, что с экономической точки зрения стадион может оказаться непосильным для области...

— Конечно, содержание стадиона достаточно обременительно для регионального бюджета. Сейчас за местную команду приходит болеть около 9 тыс. человек, это меньше трети вместимости всего стадиона. Такая активность не покрывает затраты на его содержание. Но в качестве решения я вижу вывод нашей команды в РФПЛ, что повысило бы интерес болельщиков и заполняемость трибун.

— Есть какие-то предпосылки к таким амбициозным планам?

— Впервые за долгие годы наш клуб занимает уверенные позиции в середине турнирной таблицы. А футболисты команды «Балтика» 2004 года рождения недавно обыграли в полуфинале «Ливерпуль», а в финале — «Милан». То есть на уровне юношеского футбола в России всё хорошо. И только при переходе к профессиональному начинаются какие-то проблемы. Но мне сложно комментировать, с чем это связано.